Совбез РФ: Россия будет пресекать провокации в Черном море, невзирая на государственную принадлежность кораблей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная принадлежность военных кораблей не будет приниматься Россией во внимание при провокациях в Черном море, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

«Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооруженных сил», – сказал Попов в интервью «Российской газете».

Он отметил, что у России вызывает недоумение реакция высших чиновников Великобритании на инцидент с британским эсминцем Defender. Слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о том, что Лондон «будет добиваться так называемой «свободы навигации» не исключают подобных провокаций в будущем, подчеркнул Попов.

Как писал сайт kp.ru, 23 июня 2021 Министерство обороны России сообщило о нарушении государственных границ в Черном море британским эсминцем Defender. Корабль подошел к мысу Фиолент в Крыму. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу. Москва назвала действия эсминца провокацией.

Позже BBC опубликовал секретные документы относительно британского эсминца, где сообщалось, что Лондон принял решение о проходе своего корабля вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Киеву, а также продемонстрировать, что Британия не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.