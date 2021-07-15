Смерч в Мытищах сняли на видео Фото: Кадр видео

В четверг, 15 июля, в подмосковных Мытищах на видео засняли смерч, который в комментариях назвали «пыльным дьяволом».

Как писал сайт kp.ru, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столице, что в городе после изнуряющий жары ожидаются грозы и ливни, а местами пройдет град диаметром до трех миллиметров. По его словам, в промежутке с шести до семи вечера выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков,

Экстренное предупреждение выпустили и в МЧС России. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время в столице ожидается сильный дождь и гроза при шквалистом усиление ветра до 17 метров в секунду, рекомендовав жителям столицы быть осторожнее.

Напомним, ранее говорилось о том, что в четверг, 15 июля, в Москве ожидается пик жары – воздух раскалится до плюс 35 градусов, и может быть побит температурный рекорд, который держится ровно 70 лет.