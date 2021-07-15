ФСБ предотвратила теракт в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Москве, планировавшийся на конец июля 2021. Злоумышленник планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей.

В подготовке теракта подозревают россиянина, состоявшего в переписке с террористами, находящимися в Сирии. При обыске у него нашли компоненты СВУ и инструкции по его изготовлению, сообщает ФСБ.

В настоящее время в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Личность задержанного не разглашается.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Уфе, задержав боевика запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 сотрудники ФСБ разгромили четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Пензе, Уфе и Челябинске. До этого силовики предотвратили серию терактов в России, ликвидировав в ходе операций шестеро террористов.