Операция по спасению пассажиров самолета Ан-28, жестко севшего в Томской области, проведена успешно Фото: Иван ВИСЛОВ

Операция по спасению пассажиров и экипажа самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области проведена успешно. Об этом сообщили в МЧС.

Как писал сайт kp.ru, ранее поступила информация о том, что все пассажиры самолета живы. Позже в региональном оперативном штабе по ликвидации ЧП сообщили, что никто из пассажиров воздушного судна не получил тяжелых травм, однако пилот Анатолий Прытков сломал ногу.

Напомним, днем в пятницу, 16 июля, самолет Ан-28 пропал с радаров на территории Томской области. Лайнер с пассажирами на борту следовал из города Кедровый в Томск, связь с ним пропала через 20 минут после вылета из аэропорта. Как сообщалось, перед тем, как пропасть с радаров, экипаж воздушного судна успел подать аварийный сигнал: в 13:00 по московскому времени МЧС получило сообщение о том, что у самолета сработал аварийный маяк.