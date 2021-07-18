В Германии из-за наводнений разрушено 600 километров железнодорожных путей Фото: REUTERS

Более 600 километров железнодорожных путей были разрушены в результате наводнений на западе Германии.

Стихия нанесла значительный ущерб 80 железнодорожным станциям и вокзалам в наиболее пострадавших регионах Германии – федеральных землях Рейнланд – Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия, сообщил основной железнодорожный оператор страны Deutsche Bahn. Сейчас около 2 тысяч сотрудников компании участуют в ликвидации последствий наводнений, очищая пути и ремонтируя сигнализационную технику и железнодорожные составы.

Как писал сайт kp.ru, число погибших в результате наводнений на западе Германии составило более 150 человек. Вода в ФРГ размыла автомобильные дороги, уничтожила хозяйственные постройки и жилые строения, погибло множество диких и домашних животных.

Особенно пострадал город Айфель административного района Арвайлер: там в результате обрушения дома погибли по меньшей мере 18 человек.

Плачевная ситуация сложилась и в округе Эрфтштадт-Блессем, где потоки воды размыли провал в земле диаметром 300 метров. В этот провал вода уже смыла несколько жилых домов, гаражей, машин и даже кладку средневекового замка.