Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов из числа вице-премьеров, которые, в частности, будут отвечать за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на территории вверенных им регионов.

Об этом со ссылкой на источник в аппарате правительства сообщает РБК. По данным собеседника издания, распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий уже подписано, а свои новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Источник также пояснил, что главная задача института кураторства состоит в том, чтобы обеспечить «единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов». По его словам, «от вице-премьеров потребуется погружение в решение задач на местах».

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время «Прямой линии» 30 июня президент России Владимир Путин сообщил, что он обсуждал с главой правительства кураторство отдельных регионов вице-премьерами, и у каждого округа будет свой куратор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021: президент рассказал, чем привился, что будет делать после отставки и можно ли восстановить СССР

30 июня Владимир Путин провел свою уже 18-ю по счету ежегодную «Прямую линию» - ответив на вопросы россиян. И вот что сказал (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Путин рекомендовал губернаторам стать ближе к народу

Известно, что ни один вопрос, заданный Владимиру Путину на прямой линии, не остается без ответа. На каждую жалобу последует реакция. Это и произошло — обнародованы поручения президента по темам, с которыми обращались простые люди. Вот главные из них (подробности).