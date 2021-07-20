Корабль с Джеффом Безосом приземлился на Землю после полета в космос Фото: EAST NEWS

В Соединенных Штатах космический корабль New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом на борту успешно приземлился после полета в космос. Космическое судно достигло высоты в 100 километров.

Корабль, созданный основанной Безосом компанией Blue Origin, стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн в американском штате Техас сегодня примерно в 16:12 по московскому времени. Он вертикально поднялся и преодолел высоту в 100 километров, то есть пересек линию Кармана, с которой начинается космос.

Отделившаяся от ракеты-носителя капсула спустилась на землю на парашютах, носитель также успешно приземлился на космодром. Всего полет продлился примерно 11 минут, три-четыре минуты космические туристы ощущать невесомость. Управление кораблем New Shepard осуществлялось в автоматическом режиме.

Как писал сайт kp.ru, кроме миллиардера Джеффа Безоса в космическое путешествие отправились его брат, 82-летняя Уолли Фанк – бывший профессиональный летчик, а также 18-летний турист Оливер Деймен из Нидерландов. Амбиции миллиардера не ограничиваются созданием аттракциона для космических туристов: Безос планирует строить целые города на орбите Земли.

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