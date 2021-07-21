Шести украинским телеканалам грозят санкции за показ фильмов на русском языке

Шесть украинских телеканалов оказались под угрозой санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть украинских телеканалов оказались под угрозой санкций из-за того, что показывали фильмы и сериалы на русском языке. Например, картину «В бой идут одни старики», по мнению киевских властей, в соответствии с законом о госязыке нужно было продублировать на украинском.

Об этом сообщил так называемый «языковой омбудсмен» Украины – уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

«По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке – фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке телеканалами «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», «НТН», «К1», о чем составлены соответствующие акты», - написал он на своей странице в Facebook.

Кремень также сообщил, что «направил письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым организациям определенные законодательством санкции». Кроме того, «языковой омбудсмен» призвал все украинские телеканалы выполнять нормы закона об обязательной демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке.

Он уточнил, что больше всего нарушений допустил телеканал «Интер», в эфире которого были показаны «Гостья из будущего», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и другие фильмы на русском языке без дубляжа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, закон об украинском языке, по которому все культурные мероприятия в стране должны проводиться на украинском языке, а местные телеканалы на мове должны выпускать 90% своих передач, был принят в Незалежной весной 2019 года. Постпред России при ООН Василий Небензя тогда назвал новый закон «языковой инквизицией».

На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что власти Украины, торжественно отмечая день Конституции страны, забывают о необходимости соблюдать множество положений основного закона республики, в частности о защите русского и других языков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каких последствий ждать от закона об исключительности украинской мовы в Незалежной

Верховная Рада Украины (ВРУ) 278-ю голосами «за» приняла закон об исключительности украинской мовы на территории Украины как единственного государственного языка. Попробуем ответить на несколько вопросов, связанных с этим решением (подробности).