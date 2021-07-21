Reuters: США оставляют за собой право на санкции в рамках сделки с ФРГ по «Северному потоку – 2»

США оставляют за собой право на санкции по «Северному потоку – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках достигнутых договоренностей между США и ФРГ по российскому проекту «Северный поток – 2» Вашингтон оставляет за собой право на санкции, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, Штаты и Германия примут меры против России, если газопровод будет использован для «нанесения вреда Украине», причем ограничения будут вводиться в соответствии с американским законодательством в зависимости от каждого конкретного случая.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что немецкие власти могут ввести санкции в отношении России, если она будет использовать проект «Северный поток – 2» в качестве «оружия» против Украины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Соединенные Штаты и Германия объявят о достижении договоренности по поводу строительства газопровода «Северный поток – 2» уже в среду, 21 июля. Ожидается, что администрация Байдена отойдет от своей позиции противостояния российскому проекту, а власти ФРГ возьмут на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетики и дипломатии.