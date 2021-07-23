Эсминец Defender остался единственным кораблем своего типа в британских ВМС

Эсминец Defender, который спровоцировал пограничный инцидент в территориальных водах России, остался единственным действующим среди кораблей своего типа в королевских ВМС Великобритании. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на британского министра по военным закупкам Джереми Квина.

Отмечается, что всего на вооружении британских ВМС состоят шесть эсминцев класса Type 45. Три из них стоят на техническом обслуживании. Еще один, эсминец Dauntless, временно проходит переоборудование, а пятый корабль этого класса Diamond вовсе столкнулся с техническими проблемами.