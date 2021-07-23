Врач Баранова заявила, что кондиционеры помогают распространению коронавируса Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Кондиционеры могут способствовать более быстрому распространению коронавирусной инфекции, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Внутри помещения от человека подхватить вирус вполне реально. Особенно когда жарко и у вас включены кондиционеры. Тем более обычно в такой ситуации все окна-то закрыты, а то вы будете улицу охлаждать. В этом случае кондиционер только помогает лучшему распространению вируса», – рассказала биолог в эфире радио «Комсомольская правда».

Как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 3 425 человек. На второе место по количеству заболевших вернулась Московская область с показателем 1 965 пациентов. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 940 инфицированными.