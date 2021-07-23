Литве не хватило колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией Фото: Министерство обороны Литвы.

Литва приостановила возведение заграждения на границе с Белоруссией из-за нехватки концертины – армированной колючей проволоки, сообщил замглавы литовского МИД Арнольдас Абрамавичюс.

В разговоре с журналистами дипломат рассказал, что вопрос со строительством забора на границе упирается в отсутствие материала». Он пояснил, что концертину в Литве никто не производит, поэтому Вильнюсу необходимо заказывать ее за границей. Поскольку такая проволока относится к продукции военного назначения, вопрос с ее поставками приобретает дополнительные сложности, отметил замглавы МИД Литвы.

По словам Абрамавичюса, сейчас страна ведет переговоры о поставках концертины и планирует время закупить 20 километров проволоки.

В начале июля 2021 Литва приступила к установке заграждения на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком нелегальных мигрантов. Кроме того, Вильнюс объявил режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что Минск использует нелегальных мигрантов как ответ на санкции, введенные Евросоюзом.

Сайт kp.ru разбирался, зачем Литва обматывает себя колючей проволокой.