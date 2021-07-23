МИД РФ пожелал Европе опираться на научные материалы при оценке "Спутник V"

МИД РФ пожелал европейским политикам при оценке российской вакцины "Спутник V" опираться на западные научные материалы, а не на политическую пропаганду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ пожелал европейским политикам при оценке российской вакцины "Спутник V" опираться на западные научные материалы, а не на политическую пропаганду.

"Очень желаем господам госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону и министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, отметившимся недавно предвзятыми заявлениями по "Спутнику V", опираться на западные научные материалы, а не политическую пропаганду в интересах недобросовестной конкуренции. Не помешает и вспомнить хотя бы о том, что речь идет о жизни и здоровье людей, а не геополитических противоречиях и упущенной выгоде фармацевтических корпораций", - сказано в материалах ведомства, опубликованных на официальной странице в Facebook.

В МИД России акцентировали внимание на статью, опубликованную в британском научном журнале Nature, в которой сказано об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В российском министерстве отметили, что авторы материала приводят множество мнений признанных экспертов в области вирусологии, а также результаты исследований, проведенных в различных странах мира.

"Аргументы подтверждают тезис о том, что накапливаемый опыт применения "Спутника V" становится лучшим доказательством надежности российской разработки", - добавили в МИД РФ.

Положительные оценки российской вакцины содержатся также в статье группы итальянских и экспертов из Сан-Марино, опубликованной 8 июля 2021 года на медицинском портале EClinicalMedicine, в которой подчеркивается высокая степень безопасности "Спутник V".

"Рады, что настоящие ученые высоко оценили эффективность нашей разработки - это, без лишней скромности, заслуженное признание труда российских медиков и исследователей", - указали в МИДе.

Напомним, как ранее сообщал портал kp.ru, российский препарат "Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса в мире. Она была разработана центром имени Гамалеи и зарегистрирована в августе прошлого года. Высокую оценку вакцина получила в статье научного журнала The Lancet. В данный момент препарат по ускоренной программе зарегистрирован и одобрен для использования в более чем 66 странах мира.