Собянин: миллион пенсионеров в Москве привились от коронавируса

Сергей Собянин заявил, что миллион пенсионеров в Москве привились от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что миллион жителей столицы пенсионного возраста привились от коронавирусной инфекции.

- Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно в разы меньше смертность, — сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Сергей Собянин заявил, что граждане, которые сделали прививку, болеют коронавирусом в разы меньше. Он отметил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно, в сутки прививаются около 90 тысяч человек.

До этого Собянин сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снижается пятую неделю подряд.

Напомним, в Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди получивших первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Город будет принимать решение о продолжении акции по мере необходимости. На сегодняшний день есть положительный результат, в том числе многократно возросло количество привитых от коронавируса, сообщили городские власти.