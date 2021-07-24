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Здоровье24 июля 2021 12:10

Минздрав перечислил все условия медотвода от прививки против коронавируса

При временных противопоказаниях справка выдается на 30 дней
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав перечислил все условия медотвода от прививки против коронавируса

Минздрав перечислил все условия медотвода от прививки против коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В обновлённых методических рекомендациях Министерство здравоохранения России перечислило все условия медотвода от прививки против коронавирусной инфекции.

Согласно приведенным данным, постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19 выдается пациентам при гиперчувствительности к компонентам препарата, тяжелых аллергических реакциях, а также в период грудного вскармливания.

Временный медотвод предоставляется при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней. Если у пациента определены временные противопоказания, то справка выдается на 30 дней. Уточняется, что прививаться от коронавируса перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание можно через две-четыре недели после выздоровления.

Как писал сайт kp.ru, согласно новым рекомендациям ведомства, пациенты с онкологическими заболеваниями, прошедшие противоопухолевое лечение, могут быть привиты вакциной «Спутник V» без ограничений. При этом вакцина «Эпиваккороной» была противопоказана для тех, у кого есть злокачественные опухоли, а также при тяжелых формах аллергии и первичном иммунодефиците.