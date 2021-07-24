ДНР: Украинские военные обстреляли окраины Донецка, поврежден жилой дом

Украинские военные обстреляли окраины Донецка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 24 июля, украинские военные обстреляли из миномета западную окраину Донецка, в результате один из жилых домов получил серьезные повреждения. По предварительным данным, жертв среди мирных жителей нет.

«В результате обстрела по улице Шестакова, 20/4, зафиксированы повреждения остекления, кровли, фасада и ограждения жилого дома», - сообщили Донецкому агентству новостей в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что украинские силовики открыли огонь по западному пригороду Донецка, поселку шахты «Трудовская», в 18:05 (время совпадает с московским), обстрел велся из района подконтрольной Киеву Марьинки. Ранее в этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район села Яковлевка, расположенного к северу от города.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент страны Владимир Зеленский назвал минские договоренности «еле живыми» и допустил, что вопрос разрыва связей Украины с Донбассом могут вынести на референдум, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в регионе.