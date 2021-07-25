На Украине испугались превращения газа в роскошь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газ для украинцев может в ближайшем будущем превратиться в предмет роскоши, считает журналист Максим Минин.

На страницах издания «Страна.ua» он высказал опасения, что соглашение между США и Германий по газопроводу «Северный поток – 2» оставит Украину почти без газа. В своей статье Минин указывает на невысокое значение Киева как участника соглашения между Вашингтоном и Берлином.

«Характерна уже формулировка «соглашение с американцами», а не с Украиной. При этом наша страна в документе упоминается часто. И вокруг нее там в общем-то все и вертится», – написал он.

Журналист обратил внимание на пункт договора, в котором говорится о финансировании США и ФРГ развития в стране «зеленой» энергетики. Это, по мнению Минина, можно расценивать как сигнал к сокращению поставок газа на Украину.

Кроме того он отметил, что Берлин будет вести переговоры с Москвой о продлении контракта на транзит газа через Украину без непосредственного участия Киева. Какие объемы газа ФРГ «сумеет выбить с россиян и сумеет ли», неизвестно, подчеркнул Минин.

«Северный поток – 2» будет запущен практически без каких-либо серьезных гарантий Украине», – резюмировал журналист.

Ранее США и ФРГ нашли решение по проекту газопровода, отметив, что Германия будет работать над обеспечением транзита газа через Украину. Но при этом Берлин будет настаивать на санкциях Брюсселя в том случае, если Москва станет использовать «Северный поток – 2» как инструмент воздействия на другие страны. В России отметили, что газопровод не станет «оружием».

Как писал сайт kp.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова увеличить объем транзита газа через Украину выше текущих обязательств в случае новых закупок.