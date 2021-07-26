Исследование: Дешевле всего бензин в Казахстане и России, а самый доступный – в Люксембурге

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики провели исследование стоимости и доступности бензина в 32 странах Европы. Первое место по дешевизне автомобильного топлива досталось Казахстану, где литр бензина марки Аи-95 стоит 34,3 рубля. Россия заняла второе место (49,1 рубля за литр), замыкает тройку лидеров Белоруссия (58 рублей).

Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах (в пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу – 162,3 рубля за литр), Дании (150 рублей) и Португалии (147,8 рубля за литр).

А вот по доступности бензина для населения, как свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг, наша страна расположилась в середине списка – на 16-м месте, между Италией и Казахстаном. По подсчетам специалистов, среднестатистический россиянин на среднюю зарплату может купить чуть больше тысячи литров топлива. Самый доступный бензин в Люксембурге, где этот показатель составил 2570 литров, а тяжелее всех в этом плане жителям Украины, где на среднюю зарплату можно купить только 380 литров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 июля министр энергетики России Николай Шульгинов сказал, что повышение биржевых цен на бензин не повлияет значительно на рост стоимости топлива на автозаправочных станциях.