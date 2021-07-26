Певица МакSим пришла в сознание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) постепенно улучшается: исполнительница пришла в сознание. Сейчас она общается знаками и находится в ясном сознании. Врачи сняли с нее нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозного сна. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Mash.

- Певица вступает в диалог с помощью жестов, у нее ясное сознание. Сейчас МакSим в состоянии сделать вдох, однако, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на вспомогательную вентиляцию лёгких. Врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно, - говорится в материале издания.

Представитель певицы Маргарита Соколова в интервью РИА Новости также сообщила об улучшении состояния здоровья исполнительницы. По ее словам, состояние МакSим остается тяжелым, однако называть его «крайне тяжелым» уже нельзя.

Чуть позже Маргарита Соколова отметила, что медики в настоящее время регулируют медикаментозный сон певицы, периодически возвращая ее в сознание, однако говорить о полном выводе артистки из состояния искусственной комы пока что рано.

Как писал сайт kp.ru, известную российскую певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня. Тесты на коронавирусную инфекцию у нее показывали отрицательные результаты. Все это время МакSим находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.