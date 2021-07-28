Байден: Кибератаки могут спровоцировать вооруженный конфликт

Действия киберпреступников могут стать причиной вооруженного конфликта, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Кибератаки однажды могут спровоцировать войну с применением оружия», – цитирует американского лидера пресс-служба Белого дома.

Как заявил Байден, киберпреступность представляет серьезную опасность и угрозу для мировой стабильности.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент США заявил, что Россия уже предпринимает попытки по вмешательству в промежуточные выборы в Соединенных Штатах, которые пройдут в 2022 году.

Заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявлял, что, по мнению американских властей, Москва не причастна к кибератакам на США и другие страны.

Напомним, во вторник, 27 июля, Россия внесла в ООН проект первой в мире конвенции по противодействию использования информационных технологий в преступных целях. Документ предусматривает борьбу с незаконным использованием криптовалюты и киберпрестпуностью, в том числе производством медицинской продукции и наркотиков.