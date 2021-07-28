Видео, как туристы купаются в бассейне на фоне огненного неба в Анталье, сняли очевидцы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В турецкой провинции Анталья продолжает бушевать крупный лесной пожар. Огонь постепенно подбирается к жилым домам, небо над курортом в районе города Манавгат заволокло черным дымом, однако туристов стихийное бедствие не останавливает. В среду, 28 июля, очевидцы опубликовали в сети видео, на котором видно, как туристы купаются в бассейне на фоне огненного неба в Анталье.

Приехавшие в Турцию отдыхать путешественники продолжают веселиться как ни в чём не бывало. Туристы явно не начали паниковать из-за масштабного природного возгорания и спокойно расслабляются у бассейна.

Тем временем пожар в турецкой провинции, который начался сегодня днем из-за сильной жары в четырех местах в ближайшем к городу Манавгат лесном массиве, тушат два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и более сотни пожарных машин. В числе пострадавших уже 53 человека, информации о жертвах пока что нет.

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По меньшей мере пострадали 53 человека (подробности)