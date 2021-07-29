По меньшей мере один человек погиб при лесных пожарах в Турции Фото: instagram.com

В результате крупных лесных пожаров в турецкой провинции Анталья погиб минимум один человек. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

Пожар в районе курортного города Манавгат контролируется, очаги возгорания фиксируются также в районе города Аксеки, сказал министр в эфире телеканала NTV. Кроме того, 10 человек оказались заблокированы на Оймапынар.

Тем временем в генеральном консульстве РФ в Анталье сообщили ТАСС, что главные туристические объекты в Манавгате находятся на большом расстоянии от пожаров, поэтому им ничего не угрожает. Вопрос об эвакуации туристов с территорий, прилегающих к очагам пожаров, не стоит, добавили в дипломатической миссии.

В среду, 28 июля, масштабные лесные пожары вспыхнули в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья. К тушению огня было привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. В результате пожаров пострадали по меньшей мере 53 человека.

Российские туристы рассказали kp.ru о лесных пожарах в Анталье.