В турецком Мармарисе из-за лесных пожаров начали эвакуацию туристов Фото: Instagram.com

Из отелей в турецком Мармарисе из-за масштабных лесных пожаров началась эвакуация отдыхающих, огонь подобрался вплотную к туристическому району. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает местный телевизионный канал NTV.

Лес горит непосредственной близости от жилых домов и отелей. По информации телеканала, эвакуация идет в профилактических целях, среди туристов от возгораний никто не пострадал. Пока что направление ветра дает надежду, что пламя не доберется до зданий.

В настоящее время в тушении лесного пожара в районе Мармариса участвуют пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин.

Как сообщал сайт kp.ru, из-за крупных лесных пожаров в турецкой провинции Анталья уже погибли по меньшей мере три человека, минимум 53 человека пострадали. Пожарные до сих пор борются с четырьмя очагами возгорания в районе города Аксеки и курортного города Манавгат.

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