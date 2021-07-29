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Наука29 июля 2021 21:21

Двигатели корабля «Прогресс» восстановили ориентацию МКС

Система модуля «Наука» продолжала реагировать на выполнение операций после стыковки
Ксения АНУФРИЕВА
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Двигатели корабля «Прогресс» восстановили ориентацию МКС

Двигатели корабля «Прогресс» восстановили ориентацию МКС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двигатели транспортно-грузового корабля «Прогресс» восстановили ориентацию Международной космической станции для компенсации импульса после стыковки со станцией нового российского модуля «Наука». Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Центре управления полетами.

- После стыковки со станцией многоцелевого лабораторного модуля «Наука» его система управления продолжала реагировать на выполнение хода дальнейших операций. Для компенсации импульса выполнено восстановление ориентации станции, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Представитель госкорпорации «Роскосмос» в это время отметили, что модуль «Наука» в настоящее время переводят из полетного режима, идут работы с остатками топлива. Экипаж Международной космической станции сегодня приостановит обычные работы из-за ситуации с новым модулем.

Напомним, сегодня вечером на лабораторном модуле «Наука» незапланированно включились двигатели. На станции пришлось включить и двигатели модуля «Звезда», чтобы компенсировать возникшее возмущение.