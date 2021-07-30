Рогозин: в модуле "Наука" будут проведены эксперименты, о которых годами просили ученые

Рогозин заявил, что лабораторный модуль «Наука» обошелся в 18 миллиардов рублей Фото: REUTERS

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о процессе создания российского лабораторного модуля «Наука».

Глава госкорпорации ответил на вопрос обозревателя kp.ru Александра Милкуса, почему модуль было решено запустить спустя 25 лет после начала его производства: в 2002 году он был построен на 80 %.

Рогозин пояснил, что изначально модуль был построен в качестве запасного дублера. И долгие годы оставался в цеху. К 2006 году было принято решение адаптировать этот запасной модуль под задачи расширения российского сегмента МКС. Но из-за ряда технических проблем в течение 12 лет движения никакого не было, до 2018 года.

Рогозин отметил, что он понял, что потерять 18 миллиардов рублей, уже вложенных к тому моменту в проект – было бы неверно.

- Надо было рисковать. Надо было принимать решение. Поэтому я создал техническую комиссию, которая написала технический отчет обо всех рисках, связанных с этим запуском, - сказал Рогозин. - Так называемую "Бочку", то есть сам корпус, мы оставили. А вот начинку постарались сделать максимально новую. Это технологии сегодняшнего дня. И где-то год назад стало понятно, что мы летим. И это означает, что эксперименты, о которых нас годами просила Академия Наук, смогут быть реализованы в многофункциональном лабораторном модуле.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 29 июля, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. Станция впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.

Напомним, в пятницу, 30 июля, на лабораторном модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей. На станции пришлось включить и двигатели модуля «Звезда», чтобы компенсировать возникшее возмущение. По мнению гендиректор «Роскосмоса», причиной такой ситуации мог стать человеческий фактор – специалист не предусмотрел возможность ошибки.