Преемник Меркель пригрозил России санкциями вплоть до перекрытия «Северного потока — 2»

Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Армин Лашет Фото: REUTERS

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, пригрозил России санкциями вплоть до перекрытия газопровода «Северный поток — 2», если Москва решит использовать этот проект против Киева.

«Если Россия совершит агрессивные действия, направленные против Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и будет выступать за штрафные меры со стороны всего Евросоюза», - завил он в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По словам наиболее вероятного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера, «для немецкой внешней политики безопасность Украины должна быть приоритетом», а соглашение Берлина с Вашингтоном по «Северному потоку – 2» дает ФРГ «инструмент, с помощью которого мы сможем сообща привлечь Россию к ответу за деструктивную деятельность».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg сообщало, что немецкие власти могут ввести санкции в отношении России, если она будет использовать проект «Северный поток – 2» в качестве «оружия» против Украины.