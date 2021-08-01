Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса для ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины от коронавируса американских компаний Pfizer и Moderna стали дороже для стран Евросоюза. Производители решили повысить цены на препараты из-за высокого спроса.

Одна доза вакцины Pfizer теперь стоит для ЕС 19,5 евро вместо 15,5, Moderna – 25,5 евро вместо 19. Брюссель согласился пересмотреть контракты на поставки вакцин, поскольку препараты этих фармацевтических компаний продемонстрировали более высокую эффективность, чем вакцины компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, пишет Financial Times.

Контракты предполагают поставку в ЕС 2,1 миллиона доз вакцин до 2023 года. Вероятнее всего, спрос на продукцию Pfizer и Moderna будет расти и в 2022 году на фоне проведения ревакцинации в развитых странах и риска появления новых штаммов COVID-19, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, газета Le Monde рассказала о давлении на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) при одобрении вакцины Pfizer.

Ранее EMA заявил, что вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna могут вызывать побочные эффекты в виде миокардита и перикардита – воспалительные состояния сердца.

Тем временем в Евросоюзе полностью вакцинировались от коронавируса почти 55% взрослого населения.