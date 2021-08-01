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В мире1 августа 2021 20:03

Число погибших при пожарах в Турции возросло до восьми человек

Семь жертв зафиксированы в Манавгате, одна - в Мармарисе
Абдулла ШАКИРОВ
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Число погибших при пожарах в Турции возросло до восьми человек

Число погибших при пожарах в Турции возросло до восьми человек

Фото: REUTERS

Число жертв природных пожаров в Турции возросло до восьми, сообщил министр здравоохранения республики Фахретттин Коджа.

Семь человек погибли в городе Манавгат, один – в Мармарисе. В Манавгате в результате пожаров пострадали 507 человек, из которых 497 уже выписаны из больниц. Еще 203 человека пострадали в Мармарисе и Бодруме, написал глава турецкого Минздрава в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что виновные в массовых пожарах вблизи турецких курортов будут наказаны. Он объявил регионы возгорания зоной бедствия.

Около ста российских туристов были эвакуированы из Бодрума. Власти города разместили их в других отелях. Отмечено, что их жизням ничего не угрожает.

Тем временем Россия отправила в Турцию пять самолетов и три вертолета для борьбы с лесными пожарами.