Террористическая организация «Дети огня» призналась в организацию поджогов лесов в Турции Фото: REUTERS

Террористическая организация «Дети огня» взяла на себя ответственность поджоги лесных массивов близ курортных городов Турции.

По информации турецкой газеты Yeni Safak, «Дети огня» связаны с Рабочей партией Курдистана. Обе организации признаны Анкарой экстремистскими.

Как заявили боевики, «турецкий режим не понимает другого языка», поэтому они решили «поставить его на колени огнем».

Как писал сайт kp.ru, число жертв природных пожаров в курортных городах Турции возросло до восьми. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что виновные в массовых пожарах вблизи турецких курортов будут наказаны. Он объявил регионы возгорания зоной бедствия.

Около ста российских туристов были эвакуированы из Бодрума. Власти города разместили их в других отелях. Отмечено, что их жизням ничего не угрожает.