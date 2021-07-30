Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 30 июля 2021 года

Певица МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская певица МакSим постепенно идет на поправку, ее организм продолжает бороться с болезнью. Она находится под тщательным наблюдением врачей, которые делают все необходимое для того, чтобы добиться более стабильных показателей. Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 30 июля 2021 года.

38-летняя Марина Абросимова лежит в больнице уже полтора месяца. За это время докторам приходилось вводить ее в медикаментозную кому и отключать от аппаратов. Теперь же звезду перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких), периодически вокалистке удается дышать самостоятельно.

Однако накануне поклонники творчества исполнительницы все стали замечать странные вещи, которые происходят с МакSим. Мало того, что подробных официальных заявлений о том, что происходит с любимицей публики крайне мало, так и сплетники за спиной Марины нервируют многотысячную аудиторию исполнительницы недостоверной информацией.

Так несколько дней назад стало известно, что вокалистка начала общаться с окружающими, но якобы, происходит это пока не словесно, а только при помощи простых жестов. Помощница Марины объяснила, что сама точно не знает, в состоянии ли певица разговорить.

- Возможно и разговаривает, я не знаю, разговаривает она или нет, - рассказала Маргарита Соколова.

Как писал сайт kp.ru, Марина попала в больницу после выступления в Казани. После концерта, который она дала для фанатов в родном городе, у нее подскочила температура. Сама исполнительница в инстаграм призналась, что у нее нет коронавируса, но поражено около 40 процентов легких из-за пневмонии.

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