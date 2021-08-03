Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами в Турции Фото: REUTERS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и лидеров других стран за помощь в борьбе с лесными пожарами в Турции.

Эрдоган также выразил «особые благодарности» российскому лидеру, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и премьер-министру Испании Педро Санчесу «за их неизменную поддержку с самого первого момента» возникновения пожаров в Турции. Он также «поблагодарил за сильную поддержку» руководство Катара, Ирана, Хорватии и Украины.

«От имени своего народа я хотел бы сказать спасибо всем дружественным странам и организациям, которые выразили нам соболезнования, готовность помочь, которые прислали нам помощь. Надеюсь, мы в самом скором времени преодолеем этот тяжелый период», - написал турецкий лидер в Telegram.

Как писал сайт kp.ru, в результате лесных пожаров в Турции погибли по меньшей мере восемь человек. В Манавгате пострадали 507 человек, из которых 497 уже выписаны из больниц. Еще 203 человека пострадали в Мармарисе и Бодруме.

Террористическая организация «Дети огня» призналась в поджогах лесов. Турецкий лидер заявил, что виновные в массовых пожарах вблизи турецких курортов будут наказаны. Он объявил регионы возгорания зоной бедствия.