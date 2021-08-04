Экономист выразил надежду, что школьные выплаты станут ежегодными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко отметил, как важны для россиян выплаты по 10 тысяч рублей, которые государство перечислит на детей школьного возраста.

Из-за нестабильной финансовой ситуации, в которой оказались многие семьи, эти средства особенно важны, так как впереди сборы в школу, а это мероприятие обычно обходится родителям в круглую сумму.

- Для десятков тысяч семей, особенно за пределами городов-миллионников, эта выплата позволит существенно облегчить или даже покрыть расходы на сбор ребенка в школу, - подчеркнул Дмитрий Десятниченко в беседе с ФАН.

Специалист выразил надежду, что подобная выплата станет ежегодной и будет дополнительной поддержкой российским семьям. Ведь в последнее время доходы россиян все больше снижаются.

- Безусловно, у нас существуют такие адресные программы, как материнский капитал, льготная и семейная ипотека. Но сейчас становится очевидным, что необходимо предпринимать дополнительные шаги в этом направлении, - заключил собеседник агентства.

В России начались президентские единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от шести до 18 лет. Родители начнут получать деньги с понедельника, 2 августа. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей.