В АТОР заверили, что российским туристам не угрожают пожары в Греции Фото: EAST NEWS

В АТОР подтвердили, что российским туристам пока ничего не угрожает и пожары, которые бушуют в Греции, находятся от объектов туристической инфраструктуры далеко.

- На текущий момент угрозы российским туристам в Греции из-за возникших в ряде регионов этой страны лесных пожаров нет. Спутниковая карта пожаров в Греции подтверждает это, - цитирует газета «Известия» сообщение ассоциации.

Министр по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас подтвердил, что с 3 по 5 августа было зафиксировано более 40 новых очагов возгорания. Пожары распространяются по территории острова Эвбея (Эвия). Там пришлось эвакуировать несколько деревень, расположенных в горах.

А в районе Афин из-за пожара перекрыли автомагистраль, связывающую столицу с севером и югом страны.

На полуострове Пелопоннес ситуация самая проблемная. Огонь подбирается к древней Олимпии. На помощь греческим спасателям прибыл российский самолет-амфибия Бе-200. Борт совершил более 30 вылетов, экипаж провел в воздухе более ста часов, сообщает телеканал "360".

Крупный очаг возгорания на острове Родос был оперативно локализован.

С огнем борется не одна Греция, но и Турция. Там выгорело несколько деревень, но туристы не спешили оставлять заявки на эвакуацию.