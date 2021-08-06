Глава МИД РФ прокомментировал ситуацию с международными наблюдателями на выборах в Госдуму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «КП» прокомментировал ситуацию с международными наблюдателями на выборах в Госдуму.

– В настоящее время вопрос о присутствии международных наблюдателей на выборах в Государственную Думу уже реализуется. Приглашения направляются по линии различных российских структур – ЦИК, МИДа, Федерального собрания и других, – сказал глава МИД.

Сергей Лавров отметил, что пандемия коронавируса, к сожалению, «накладывает отпечаток и на эту сферу межгосударственного взаимодействия».

– По моему глубокому убеждению, вопросы здоровья и безопасности всех участников избирательного процесса, в том числе иностранных наблюдателей, являются первостепенными. В этом деле, имея в виду санитарно-эпидемиологические меры и ограничения, полагался бы на мнение профессионалов из Роспотребнадзора, – добавил министр.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в ОБСЕ заявили, что Организация не сможет направить своих наблюдателей на российские выборы, которые пройдут 19-17 сентября, «из-за ограничений, введенных властями России в отношении наблюдения за выборами».

Полное интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"