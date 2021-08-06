Проценко рассказал о течении болезни у заразившихся коронавирусом привитых

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью «КП» рассказал, как протекает болезнь у тех, кто заразился коронавирусом после прививки против COVID-19.

Доктор, который с первых дней пандемии находится на переднем фланге борьбы с «ковидом», для начала объяснил, что если человек сделал только первый укол вакцины и в ближайшие дни после этого заболел, он не считается привитым. Вакцинированными можно считать только тех, у кого с момента введения второго компонента препарата прошло не менее 14 дней.

Он отметил, что «среди заболевших «после прививки» как раз большинство тех, кто подхватил инфекцию, когда иммунитет еще не был сформирован».

– Если же говорить о пациентах, у которых прошло 14 и более дней после второго компонента и успел сформироваться иммунитет, они если и заболевают, то, конечно, болезнь у них протекает более легко. Они не попадают в отделение реанимации. Им не требуется ИВЛ (искусственная вентиляция легких – прим. ред.), – сказал Денис Проценко.

Напомним, ранее главврач больницы в Коммунарке в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему у людей разный иммунный ответ после прививки от коронавирусной инфекции.

Полное интервью опубликовано в спецвыпуске «Комсомольской правды» "Только вместе мы победим!"