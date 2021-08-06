Путин: Рост инфляции в США отражается на всей мировой экономике

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На встрече с работниками и строителями нового цементного завода «Цемикс» в Башкирии президент России Владимир Путин отметил, что рост инфляции в США отражается на всей мировой экономике.

«В тех же Штатах – почему я о них говорю: не потому что хочется их «ущипнуть», совсем нет, а потому что это одна из крупнейших экономик мира, и все, что там происходит, влияет на экономику мировую в целом. Ну так вот, у них плановый показатель, не плановый, а целевой там был под 2% инфляции, а сейчас она 5,5, к 6 двигается. Это очень много для такой экономики как Штаты. Это отражается на всей мировой экономике», - сказал глава государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 6 августа, президент России осмотрел производственно-технологическую площадку построенного в Абзелиловском районе Башкирии завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс", а потом дал старт новому предприятию. После этого Владимир Путин пообщался с рабочими. В частности, рассказал о том, что российское правительство наметило ряд мер по сдерживанию инфляции.