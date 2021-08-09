Лукашенко: Белоруссия и Россия отказались от дорожной карты политической интеграции по инициативе Путина

Белоруссия и Россия отказались от дорожной карты политической интеграции по инициативе Путина, заявил Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия и Россия не стали согласовывать дорожную карту по политической интеграции, поскольку так решил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

По словам главы государства, Москве и Минску осталось согласовать только одну союзную программу – поставки природного газа. Страны должны принять в 2021 году все 28 совместных программ, высказал мнение Лукашенко.

Как писал сайт kp.ru, белорусский лидер заявил, что развития экономической интеграции нет необходимости вхождения Белоруссии в состав России.

Ранее Лукашенко предложил создать стратегию интеграции в рамках союзного с Россией государства до 2030 года.

Путин заявлял, что интеграция России и Белоруссии должна проходить не спеша и с учетом интересов двух стран.