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Политика9 августа 2021 12:42

Лукашенко: Белоруссия и Россия отказались от дорожной карты политической интеграции по инициативе Путина

Странам осталось согласовать только одну союзную программу, отметил белорусский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
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Белоруссия и Россия отказались от дорожной карты политической интеграции по инициативе Путина, заявил Лукашенко

Белоруссия и Россия отказались от дорожной карты политической интеграции по инициативе Путина, заявил Лукашенко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия и Россия не стали согласовывать дорожную карту по политической интеграции, поскольку так решил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

По словам главы государства, Москве и Минску осталось согласовать только одну союзную программу – поставки природного газа. Страны должны принять в 2021 году все 28 совместных программ, высказал мнение Лукашенко.

Как писал сайт kp.ru, белорусский лидер заявил, что развития экономической интеграции нет необходимости вхождения Белоруссии в состав России.

Ранее Лукашенко предложил создать стратегию интеграции в рамках союзного с Россией государства до 2030 года.

Путин заявлял, что интеграция России и Белоруссии должна проходить не спеша и с учетом интересов двух стран.