В России решили пока не вводить запрет на экспорт бензина

Правительство решило не вводить запрет на экспорт бензина из России Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 9 августа, вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний страны. В частности, обсуждалась возможность ввести запрет на экспорт бензина для стабилизации биржевых цен на автомобильное топливо. Однако в правительстве решили пока к таким жестким мерам не прибегать.

«Жестких решений принято не было. Звучали рекомендации об увеличении предложения, обеспечении равномерности и регулярности», - сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник в нефтяной отрасли.

По его словам, во время совещания также не было принято каких-либо решений по топливным соглашениям с нефтяниками о заморозке цен. Компаниям только рекомендовали увеличить объем продаж бензина на бирже, а также обеспечить его «равномерные и регулярные» поставки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минэнерго предложило правительству ввести запрет на экспорт бензина из России в ускоренном порядке, чтобы на фоне растущего спроса в первую очередь обеспечить потребности внутреннего рынка. Цены на бензин в России с начала 2021 года выросли почти на 5,2%.