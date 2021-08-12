Совладельцем компании, которой принадлежит упавший на Камчатке Ми-8, является арестованный накануне депутат Игорь Редькин

Вертолет с туристами упал в районе Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника Фото: Предоставлено очевидцем

К этому часу выяснилось, что совладельцем компании, которой принадлежит упавший на Камчатке вертолет Ми-8, является депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который случайно убил человека, пытаясь отогнать медведя от поселка Озерновский.

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55-летний Игорь Редькин уже снял свою кандидатуру с выборов и приостановил членство в партии (подробности).