Совладельцем компании, которой принадлежит упавший на Камчатке Ми-8, является арестованный накануне депутат Игорь Редькин

Вертолет с туристами упал в районе Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника
Фото: Предоставлено очевидцем
К этому часу выяснилось, что совладельцем компании, которой принадлежит упавший на Камчатке вертолет Ми-8, является депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который случайно убил человека, пытаясь отогнать медведя от поселка Озерновский.
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