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Политика12 августа 2021 5:59

Минздрав России предложил запретить продажу крепкого алкоголя молодым людям до 21 года

Подготовленный министерством законопроект проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сейчас алкогольную продукцию можно продавать гражданам, достигшим 18 лет

Сейчас алкогольную продукцию можно продавать гражданам, достигшим 18 лет

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Минздрав России предложил с марта 2022 года запретить в стране продажу крепкого алкоголя молодым людям в возрасте до 21 года. Речь идет об алкогольных напитках с содержанием спирта более 16,5 процента.

Подготовленный министерством законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине». После этого он поступит на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности правительства, где будет принято решение, будет ли документ внесен в Госдуму, сообщает газета «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, здравоохранительное ведомство предлагало запретить продавать спиртные напитки крепостью более 16,5% до 21 года несколько лет назад. Однако тогда инициатива не нашла достаточной поддержки в правительстве. В частности, против этой идеи выступило министерство экономического развития России.