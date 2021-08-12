Минздрав России предложил запретить продажу крепкого алкоголя молодым людям до 21 года

Сейчас алкогольную продукцию можно продавать гражданам, достигшим 18 лет Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Минздрав России предложил с марта 2022 года запретить в стране продажу крепкого алкоголя молодым людям в возрасте до 21 года. Речь идет об алкогольных напитках с содержанием спирта более 16,5 процента.

Подготовленный министерством законопроект, предусматривающий соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине». После этого он поступит на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности правительства, где будет принято решение, будет ли документ внесен в Госдуму, сообщает газета «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, здравоохранительное ведомство предлагало запретить продавать спиртные напитки крепостью более 16,5% до 21 года несколько лет назад. Однако тогда инициатива не нашла достаточной поддержки в правительстве. В частности, против этой идеи выступило министерство экономического развития России.