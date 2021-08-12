МИД Афганистана заявил о готовности купить у России боевые вертолеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афганистан хотел бы купить у России боевые вертолеты. На данный момент страна ждет ответа от российского правительства. Об этом в четверг, 12 августа, сообщал глава афганского Министерства иностранных дел Ханиф Атмар.

«Афганистан готов купить у России боевые вертолеты и ждет ответа от российского правительства», - сказал министр иностранных дел в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, ранее «Талибан»* сообщил, что на данный момент контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном. При этом руководители движения обещают, что не будут предпринимать никаких попыток по пересечению границ и атаковать соседние страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нынешняя ситуация в Афганистане гораздо сложнее той, что была после вывода войск Советского Союза из страны в 1988 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва доверяет оценкам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), согласно которым Кабул может пасть в течение нескольких месяцев.

*Запрещенная в России террористическая организация