Захарова назвала ситуацию в Афганистане результатом исторического эксперимента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Афганистане наблюдается борьба двух сил, которое стало результатом мыслительного процесса Вашингтона. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отметив, что сегодня международному сообществу приходится с ужасом наблюдать за очередным экспериментом США.

«Удивительно, но факт: в Афганистане идет противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в Telegram-аккаунте.

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военные США спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники, по его словам, их миссия провалилась. Накануне бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в бегстве из Афганистана. По его мнению, Талибан* не уважает Вашингтон из-за политики нынешнего главы Белого дома.

* Запрещенная в России террористическая организация