Депутат Шхагошев: думать о снятии с талибов* статуса запрещенного движения преждевременно Фото: REUTERS

Движение «Талибан»* может дать неоднозначный пример для террористов по всему миру, поэтому думать о снятии с него статуса запрещенного движения преждевременно. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, «Талибан»* заявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения также сообщил, что иностранцы должны покинуть столицу или зарегистрироваться у представителей «Тлибан»*.

Незадолго до этого, стало известно, что делегация движения прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры, а министр внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма столицы не будет, уточнив, что смена власти пройдёт мирно.

*Запрещенная в России террористическая организация