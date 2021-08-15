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В мире15 августа 2021 16:05

Президент Афганистана пока не подавал в отставку

Продолжаются консультации главы государства с политическими партиями и талибами*
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Президент Афганистана Ашраф Гани

Президент Афганистана Ашраф Гани

Фото: REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани пока не подавал в отставку. Глава государства еще проводит консультации с политическими партиями страны, в них же принимают участие представители талибов*.

По информации РИА Новости, боевики движения «Талибан»* взяли под контроль пока не весь Афганистан, как было заявлено террористами ранее. Тем не менее захваченные ими территории являются стратегическими.

Как писал сайт kp.ru, источники Sputnik Афганистан сообщили, что Гани сложил полномочия президента страны. Также ранее появилось сообщение о том, что бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства республики.

В воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей «Талибана»*.

*Запрещенная в РФ террористическая организация