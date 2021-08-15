Sputnik: президент Афганистана подал в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку.

Об этом сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на местные источники.

РИА Новости сообщает, что Гани пока еще не сложил свои полномочия, продолжая консультации с политическими партиями.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение о том, что бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства республики.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, талибы* заявили об установлении полного контроля на всей территории Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения также уточнил, что иностранцы должны покинуть столицу или зарегистрироваться у представителей «Тлибан»*.

Незадолго до этого, стало известно, что делегация движения прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры. Министр внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал в свою очередь заявил, что штурма афганской столицы не будет, уточнив, что смена власти пройдёт мирно.

*Запрещенная в РФ террористическая организация