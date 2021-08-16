Пушков назвал происходящее в Афганистане реваншем истории Фото: REUTERS

События, происходящие сегодня в Афганистане – это реванш истории над современностью и глобализмом, заявил сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

Происходящее в Афганистане – реванш истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом. Это не оценка, а констатация объективного феномена», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, сейчас в Афганистане идет «борьба за передел глобального рынка наркотиков». Он отметил, что развитие событий в стране доказало несостоятельность западной концепции «конца истории», которая, по задумке ее авторов, должна была привести к полной победе либерального капитализма во всем мире. Как итог, Соединенные Штаты отступили, так и сумев навязать свою политику «экспорта демократии», подчеркнул сенатор.

«Пришло время говорить не о «конце истории», а о закате целой школы мысли, целой системы мифов и представлений, а заодно и о крахе западных «историков», которые, вне себя от счастья от распада СССР, провозгласили ее конец. Американская элита будет пытаться изобразить развитие событий в Афганистане как недоразумение и исключение из исторического процесса. Но это тоже будет грубой ошибкой, как и прежняя уверенность в жесткой предопределенности этого процесса», – заключил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане завершена, и в ближайшее время организация определит новую форму правления в стране. Он пообещал, что талибы* обеспечат «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране», а также «любому афганскому политическому деятелю, который готов к диалогу» с ними.

Этим утром американские военные решили открыть огонь в аэропорту афганской столицы из-за толпы людей, которые вышли на взлетно-посадочную полосу. Сообщалось, что американцы открыли предупредительную стрельбу в воздух. Позже стало известно о нескольких погибших.

*Запрещенная в России террористическая организация