Посол РФ заявил, что оснований покидать Афганистан из-за страха перед талибами* нет Фото: REUTERS

Оснований покидать страну гражданами Афганистана из-за страха перед движением «Талибан»* нет, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Они желают уехать, исходя из собственных соображений, субъективных страхов. Многие из этих страхов не соответствуют действительности. Насколько я знаю, талибы* сказали специалистам, которые сотрудничали с западными странами, не уезжать, сказали, что будут с ними работать», – сказал дипломат в эфире «Первого канала».

Как отметил Жирнов, западные СМИ неадекватно освещают последние события в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, несколько спасающихся из Кабула человек погибли, пытаясь улететь из афганской столицы, зацепившись за шасси самолета. Беженцы разбились насмерть, упав с большой высоты.

Напомним, в кабульском аэропорту со вчерашнего дня царит хаос: у входа в воздушную гавань толпятся желающие покинуть Афганистан после захвата столицы талибами*, аэропорт переполнен, многие пытаются зацепиться за шасси и крылья воздушных судов.

Во вторник, 17 августа, Жирнов встретится с представителем «Талибана»*, чтобы обсудить вопросы безопасности российской дипмиссии.

*Запрещенная в России террористическая организация