Минэнерго и ФАС рекомендовали повысить биржевые продажи бензина Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство энергетики России совместно с Федеральной антимонопольной службой рекомендовали временно увеличить продажи автомобильных бензинов и дизельного топлива на бирже.

Объемы минимальных продаж рекомендовано повысить на 1% от нынешнего уровня. Согласно рекомендациям, компании должны ежедневно реализовать на торгах не менее 12% бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства, сообщается на сайте Минэнерго.

Напомним, на прошлой неделе биржевая цена бензина Аи-92 вновь побила рекорд и выросла на 0,73%, достигнув 58,456 тысячи рублей за тонну.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минэнерго предложило правительству ввести запрет на экспорт бензина из России в ускоренном порядке, чтобы на фоне растущего спроса в первую очередь обеспечить потребности внутреннего рынка. Кабмин решил пока не прибегать к этой мере.