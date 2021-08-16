Байден обвинил правительство и ВС Афганистана в происходящем в стране

Президент США Джозеф Байден выступил с заявлением по поводу ситуации в Афганистане Фото: REUTERS

Выступая с заявлением о ситуации в Афганистане, глава Белого дома Джозеф Байден обвинил в том, что там произошло, правительство и Вооруженные силы (ВС) страны. По его словам, несмотря на мощную поддержку со стороны США, афганские власти сдались в борьбе с радикальным движением «Талибан»*.

«США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе», - заявил американский лидер.

Байден также сказал, что он не жалеет о своем решении вывести войска Соединенных Штатов из Афганистана, поскольку их дальнейшее пребывание там, по его мнению, грозило потерями.

«Когда я занял пост президента, я унаследовал соглашение, достигнутое Дональдом Трампом с «Талибаном»*. Согласно его соглашению, силы США должны были уйти из Афганистана к 1 мая 2021 года», - пояснил он, добавив, что после этой даты «не было бы режима прекращения огня» или какого-либо договора, защищающего американских солдат в чужой стране.

По словам Байдена, ему пришлось делать выбор между «соблюдением соглашения и эскалацией конфликта».

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