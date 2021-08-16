Байден: Национальное строительство никогда не было целью США в Афганистане

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден выступил с заявлением по поводу ситуации в Афганистане, где радикальное движение «Талибан»* взяло под свой контроль всю стран. По его словам, «национальное строительство» никогда не было целью Соединенных Штатов в этой стране.

«Никогда не предполагалось, что нашей миссией в Афганистане будет национальное строительство. Никогда не предполагалось, что это будет создания объединенной, централизованной демократии», - заявил глава Белого дома.

Джо Байден добавил: «Наш единственный важный интерес в Афганистане на сегодня тот же, что и ранее: предотвращение террористических атак на американскую родину».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 15 августа, талибы ) объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана, в том числе и над Кабулом. После этого президент Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну, ночью они прибыли в Ташкент. Представляем хронику главных событий этого дня.

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